Муж Нюши удивил ее поклонников: он оригинально поздравил жену с 30-летнием

Муж певицы Нюши удивил поклонников пары трогательным поздравлением в Сети, которое он подготовил на 30-летие артистки. В Instagram он выложил трогательное видео и опубликовал стихотворение.

Ранее пара стала участником Youtube-шоу Ирина Шихман «А поговорить?». Выпуск стал одним из самых провальных за всю историю канала и получил массу негативных отзывов. Многие пользователи решили, что рейтинг певицы падает и она проплатила собственное участие в интервью. Стоит отметить, Шихман она прямо рассказала многие откроенные вещи. Например, о романе со своим мужем, когда он был женат на другой женщине. Как ему пришлось бросить своих детей в Казани и переехать с артисткой в Москву. Нюша также много говорила о своем экс-бойфренде певце Егоре Криде.

Игорь Сивов и Нюша растят единственную общую дочь Симбу.