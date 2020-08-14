Материал не найден!

Новости Казани и РТ
17:57, сегодняСиноптики рассказали, когда в Татарстан вернется лето
12:25, 14.08.2020Ребенок-бабочка: мальчику из Казани нужна помощь
16:27, сегодняВ центре Казани перевернулся грузовик с песком
11:27, сегодня«Ну ты понял как бы это самое»: Казань попала в топ-20 по использованию слов-паразитов
10:27, сегодняМинниханов, несмотря на кризис, поручил взять на особый контроль программу «Наш двор»
08:57, сегодняСпециально для Набережных Челнов пропишут отдельных пункт в законопроекте о запрете наливаек
07:27, сегодняДмитрий Квартальнов, тренер «Ак Барса» заболел коронавирусом
21:17, 15.08.2020В Татарстане выявлена 54-ая смерть от коронавируса
18:41, 15.08.2020«Коронавирус по акции»: казанцы засняли огромную очередь в один из казанских торговых центров
18:00, 15.08.2020Интернет-альфонс из тюрьмы обманул жительницу Казани на 50 тысяч рублей
17:13, 15.08.2020В Челнах прошел митинг в поддержку хабаровских протестов
16:23, 15.08.2020Отключение воды на двое суток ждет жителей некоторых домов Советского района Казани
15:57, 15.08.2020В Казани задержали «решальщика», обещавшего подкупить судью
12:12, 15.08.2020В Татарстане выявлено 28 новых случаев коронавируса
11:13, 15.08.2020У татарстанского судна на воде отказал мотор. Сотрудникам МЧС пришлось спасать пассажиров
10:15, 15.08.2020Сотрудники ГИБДД устроили погоню за пьяным казанским водителем, который ехал по «встречке»
10:10, 15.08.2020«Кислотой облить можно, гвоздем поцарапать»: челнинцы предлагают идеи борьбы с машинами на тротуаре
08:15, 15.08.2020Новые смерти от коронавируса выявлены в Татарстане
17:55, 14.08.2020Главное за день в Татарстане: какие ограничения могут снять в РТ и как начнется учебный год
16:40, 14.08.2020«Тяжело и кайфово»: Рина Гришина и Игорь Стам рассказали ProKazan, как их «выжал» новый сериал ТВ-3
16:38, 14.08.2020В Казани бомж ограбил мужчину в подземном переходе
16:21, 14.08.2020«Барс Медиа Груп» проводит V Ежегодную Церемонию вручения татарской музыкальной премии «ТМТV»
16:14, 14.08.2020Ученые предложили лечить коронавирус радиацией
16:00, 14.08.2020ВТБ запускает онлайн-ипотеку у 20 застройщиков России
15:46, 14.08.2020Мошенницы под видом «денежной реформы» украли у дедушки 235 тысяч рублей
14:55, 14.08.2020В Казани мужчина побил полицейских за то, что правоохранители эвакуировали его машину
14:06, 14.08.202010-летняя девочка травмировала голову на поле для Сабантуя. Следственный комитет проведет проверку
13:31, 14.08.202018-летний водитель в центре Казани спровоцировал тройное ДТП
13:00, 14.08.2020Чистая прибыль группы «Открытие» по итогам 1 полугодия 2020 года по МСФО составила 14,8 млрд рублей
12:59, 14.08.2020Роспотребнадзор Татарстана рассказал, за чей счет школы должны быть обеспечены термометрами
11:54, 14.08.2020В травматологии РКБ и Госпитале ветеранов войн в Казани закроют ковидные стационары
11:02, 14.08.2020В Казани отменили остановку «Центральный стадион»
10:43, 14.08.2020Татарстан выходит на третий этап снятия ограничений. Стало известно, что откроется в ближайшее время
10:24, 14.08.2020Билайн начинает внедрение технологии Мобильного ID в собственные сервисы
10:17, 14.08.2020Российские медики не доверяют вакцине от коронавируса
10:01, 14.08.2020Любовь зла: челнинец отомстил бывшей «пинками»
09:53, 14.08.2020В Татарстане ищут 17-летнего парня, который пропал в Перми
09:17, 14.08.2020В Казани на троллейбусе №1 временно отменили семь остановок
09:08, 14.08.2020ВТБ: «Велобайк» запускает прокат в Нижнем Новгороде
09:01, 14.08.2020Совет в бесплатной поликлинике: «Чем красить волосы, лучше к платному врачу идите»
05:01, 14.08.2020Как не виноват? Жителя Татарстана повторно оправдали
20:34, 13.08.2020В Казани на озере Комсомольское погиб мужчина. Он упал в нескольких метрах от берега
19:29, 13.08.2020В Казани мальчик проткнул руку и повис на заборе
18:11, 13.08.2020Главное за день в Татарстане: третий этап снятия ограничений, беспилотное метро и аномальные холода
16:30, 13.08.2020ВТБ снижает размер первого взноса по ипотеке для семей с детьми до 15%
15:56, 13.08.2020В Казани с 15 августа изменится схема движения автобуса №62
15:12, 13.08.2020В Казани могут запустить поезда метро с беспилотным управлением
14:36, 13.08.2020Когда Боровецкий родник приведут в порядок?: ультиматум властям Челнов от прокуратуры
14:24, 13.08.2020В Минздраве Татарстана пояснили, что будет, если заболеть одновременно гриппом и коронавирусом
14:00, 13.08.2020Почти 80% жителей ПФО хотят, чтобы новый учебный год начался 1 сентября в очном режиме
13:44, 13.08.2020В Казань прибыл вывозной рейс из Ташкента. Прилетели 196 человек
13:12, 13.08.2020В Татарстане коронавирус нашли у 29 человек, четыре случая - завозные
12:54, 13.08.2020Билайн объединил музыку и ТВ в одном сервисе
12:12, 13.08.2020В Казани на ремонт сгоревшего общежития на Портовой выделили 4 миллиона
11:01, 13.08.2020В Челнах на детской площадке дети «проваливаются» в дыру и травмируются
09:01, 13.08.2020Пятеро на скамье подсудимых: в Челнах рассматривают дело о групповом изнасиловании в баре
08:01, 13.08.2020Никаких прыжков с трубы: в Челнах суд вынес решение
07:01, 13.08.2020В Татарстане 42-летний мужчина избивал сына и насиловал супругу
06:01, 13.08.2020«А кто из автограда сделал алкоград?»: Магдеев борется с «наливайками», челнинцы бунтуют
20:30, 12.08.2020В Татарстане пьяный мужчина пытался переплыть залив Камы и утонул
20:14, 12.08.2020В Челнах загорелся частный сектор в поселке Рябинушка. О пострадавших информации нет
17:32, 12.08.2020Безобидный ли «Колокольчик»?: прокуратура проверит детский сад, в котором ребенок сломал позвоночник
16:40, 12.08.2020Смертельное ДТП с участием Газели и легковушки произошло в Челнах
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Минниханов: Татарстан переходит на третий этап снятия ограничений по коронавирусу
Жителю воронежской области грозит 5 лет тюрьмы за продажу казанцу «мифических» волос
Неожиданная востребованность: в Казани в разы чаще стали прибегать к услугам няни
В Казани обнаружили мертвую женщину, сидящую на стуле перед церковью
«Ну ты понял как бы это самое»: Казань попала в топ-20 по использованию слов-паразитов
Минниханов, несмотря на кризис, поручил взять на особый контроль программу «Наш двор»
Видео: тиктокеры из Казани выпустили пародию на клип Моргенштерна
С 1 сентября в казанских школьных столовых детей будут кормить по-новому
Дмитрий Квартальнов, тренер «Ак Барса» заболел коронавирусом
Видео из соцсетей: в Казани толпа водителей устроила драку прямо на дороге
В Татарстане выявлена 54-ая смерть от коронавируса
«Коронавирус по акции»: казанцы засняли огромную очередь в один из казанских торговых центров
Интернет-альфонс из тюрьмы обманул жительницу Казани на 50 тысяч рублей
Отключение воды на двое суток ждет жителей некоторых домов Советского района Казани
В Казани задержали «решальщика», обещавшего подкупить судью
Минниханов: Татарстан переходит на третий этап снятия ограничений по коронавирусу
Новости РОССИИ
08:01, 14.08.2020Полезное не полезно: ученые обнаружили в меде следы антибиотиков
07:01, 14.08.2020Никаких кос: самая популярная школьная прическа признана опасной
06:01, 14.08.2020Еще 10 тыс.? Россияне ждут 3-й выплаты перед 1 сентября
12:01, 13.08.2020Вакцину от COVID-19 начнут тестировать на детях через 3-5 месяцев
07:01, 12.08.2020Первые вакцины от коронавируса появятся уже в конце августа
08:01, 11.08.2020Соль – это не белая смерть: ученый разоблачил 3 популярных мифа о здоровом питании
07:01, 11.08.2020Роспотребнадзор назвал самые опасные для здоровья профессии в России
06:01, 11.08.2020Прогнозы ученых: осенью ковид будет протекать тяжелее, чем летом
12:59, 09.08.2020Вино и фисташки не помогут: назван единственный способ облегчить состояние больного при коронавирусе
17:40, 08.08.2020В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию со смертельной лихорадкой, которую переносят клещи
09:31, 08.08.2020Стали известны противопоказания к вакцине от коронавируса
12:01, 07.08.2020В отелях Турции нет развлечений и длинные очереди за едой
12:01, 05.08.2020Эндокринолог назвала три напитка, от которых полнеют
08:01, 05.08.202035 тыс. рублей: новое пособие ждет россиян уже с 13 августа
07:00, 03.08.2020Средняя зарплата в России – 35 тыс.рублей
10:12, 02.08.2020Адвокат Ефремова заявил о козыре, который докажет невиновность актера в смертельном ДТП
17:26, 01.08.2020Стали известны сроки массовой вакцинации от коронавируса
17:49, 31.07.2020Российских студентов обяжут носить маски
16:50, 27.07.2020В России вводят уголовную ответственность за нелегальный техосмотр
14:09, 26.07.2020Женщина разозлилась на мужа и залила его бетоном в выгребной яме
06:40, 24.07.2020ВОЗ назвала основные места распространения коронавируса
17:55, 23.07.2020В Минздраве объяснили причины повторного заражения коронавирусом
17:39, 23.07.2020В России обезврежена крупная террористическая группировка
14:14, 23.07.2020Премьер-министр России Мишустин рассказал, как лечился от коронавируса
06:52, 23.07.2020Российский врач повторно заболел коронавирусом
14:12, 22.07.2020Правительство вернет россиянам до 15 тысяч рублей за туристические поездки по России
18:40, 19.07.2020Британия обвиняет Россию в кибератаке и хищении разработок вакцины от коронавируса
10:18, 17.07.2020Закон о возвращении пива на стадионы могут принять осенью
10:55, 15.07.2020Патологоанатом рассказал о главной тайне коронавируса
16:14, 13.07.2020Онищенко назвал самые безопасные для путешествий страны
06:55, 13.07.2020В грудном молоке нашли антитела к коронавирусу
10:00, 12.07.2020«Аппетиты немаленькие»: адвокат Ефремова заявил об исках к артисту на 40 миллионов
08:30, 08.07.2020Женщина задушила 9-летнего мальчика из-за громкой музыки
08:00, 08.07.2020В России хотят поддержать семьи, где дети посещают спортивные кружки
07:30, 08.07.2020Большинство российских врачей не верят в статистику по коронавирусу
19:29, 06.07.2020Главное за день в Челнах: избиение в кафе, результаты препарата от COVID-19 и плохая статистика
15:31, 06.07.2020В Татарстане были получены положительные результаты от лечения новым препаратом от коронавируса
14:51, 06.07.2020Ученые оценили угрозу чумы для России
11:24, 06.07.2020Собчак объяснила, почему посадят Ефремова
10:13, 06.07.2020Снизился уровень бедности в России
19:07, 05.07.2020В Кировской области рухнул строящийся торговый центр, тело последнего погибшего извлекли уже вечером
11:46, 05.07.2020Соловьев показал результаты экспертизы по делу ДТП с Ефремовым. Они уточняют, кто был за рулем
08:27, 04.07.2020Путин сказал, что России нужно больше мигрантов: необходима рабочая сила
16:12, 03.07.2020Адвокат Михаила Ефремова заявил о невиновности актера
13:33, 02.07.2020Побег во взрослую жизнь: в Татарстане разыскивают девочку, сбежавшую из дома в Курской области
16:35, 30.06.2020Жириновский предложил забирать у миллиардеров большую часть дохода
07:30, 29.06.2020Вирусологи определили, когда в Россию придет вторая волна коронавируса
07:00, 29.06.2020С 1 сентября в Россию вернется дистанционное обучение
08:20, 27.06.2020Минтруд России не поддержал идею выплат 10 тысяч детям от 16 до 18 лет
12:31, 25.06.2020В России назвали возможную дату открытия кинотеатров
08:17, 24.06.2020Фиброз легких и повреждения мозга: медики назвали пожизненные последствия перенесенного коронавируса
11:07, 23.06.2020Зрители «отобрали» у Билана победу на Евровидении-2008
07:30, 23.06.2020Летим к морю: Ростуризм назвал, какие популярные курорты откроются
07:00, 23.06.2020Созданная в России вакцина защищает от COVID-19 на два года
07:00, 22.06.2020Спасибо государству: россияне могут получить по 10 тыс. рублей