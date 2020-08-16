День республики: Минниханов заявил, перенесется ли выходной день с 30 августа

В этом году в Татарстане не будет предоставляться дополнительный выходной день по случаю Дня республики. Об этом напоминает пресс-служба Минтруда РТ.

В соответствии с республиканским законом «О праздничных днях и памятных датах Республики Татарстан» 30 августа, День Республики Татарстан, является нерабочим праздничным днем.

Так как праздник придется на воскресенье, в соответствии с одним из пунктов этого закона «дополнительный к выходным дням день отдыха не предоставляется", подчеркнули в министерстве.

В Татарстане отсутствие переноса праздничных дней при совпадении с выходными отличает региональные праздники от федеральных.