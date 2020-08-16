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Жителю воронежской области грозит 5 лет тюрьмы за продажу казанцу «мифических» волос

16.08.2020, 14:27 61 0 prokazan.ru

Житель Новоусманского района оказался мошенником – 22-летний молодой человек обещал продать через Интернет женское волосы, но после получения денег перестал выходить на связь с покупателем, сообщил в пятницу, 15 августа, сайт ГУ МВД Воронежской области.

Как было установлено, 18-летний житель Казани разместил в Интернете объявление о покупке женских волос, на него откликнулся новоусманец, который обещал после получения оплаты предоставить товар и даже прислал фотографии волос. Однако после того, как покупатель перевел ему на карту денежные средства, молодой человек перестал выходить на связь.

Сумма причиненного казанцу ущерба составила около 7000 рублей. Сотрудникам полиции удалось быстро выйти на след злоумышленника. После задержания он сознался в содеянном и объяснил свой поступок финансовыми сложностями. Теперь парню грозит до 5 лет лишения свободы.

 

Казань Общество
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