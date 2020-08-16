Минниханов, несмотря на кризис, поручил взять на особый контроль программу «Наш двор»

Вчера на совещании в Доме Правительства РТ Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил взять на особый контроль выполнение программы «Наш двор». Он подчеркнул, что не смотря на непростую экономическую ситуацию в республике сохранили финансирование программы, и на это выделили немалые средства. Необходимо качественно провести благоустройство дворовых территорий.

О ходе реализации отчиталась помощник Президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова. Сейчас на 536 объектах ведутся работы по строительству и благоустройству, а на 255 уже завершены дорожные работы.

Средний процент выполнения дорожных работ составил 52,6%. Лидерами рейтинга районов по выполнению дорожных работ в рамках программы «Наш двор» — Казань (72,9%), Зеленодольский район (71,6%) и Чистопольский район (68,9%). В «красной зоне» оказались Сабинский (19,7%), Лениногорский (19,1%), Кайбицкий (18,3%), а также Мамадышский, Атнинский, Агрызский районы.

Также ведется активная работа с обращениями граждан по поводу устранения недочетов в благоустроенных дворах. За прошедшую неделю специалисты получили 551 обращений от граждан, а за весь срок с начала работ — 11 600.