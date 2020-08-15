Сотрудники ГИБДД устроили погоню за пьяным казанским водителем, который ехал по «встречке»

Сотрудники ГИБДД устроили погоню на улицах Казани за пьяным лихачем. Полицейские на улице Ямашева заметили Хундай, двигающейся по встречке. Инспекторы попытались остановить подозрительного водителя, но тот проигнорировал требования правоохранителей и поехал дальше. Автоинспекторы пустились в погоню, лихач, уходя от преследования, грубо нарушал ПДД, подвергал остальных водителей опасности. Погоня продолжалась до пересечения Проспекта Победы с улицей Сахарова, где полицейские догнали злоумышленника.

Однако водитель после неудачной погони на машине попытался убежать от полицейских, для задержания нарушителя полицейские применили физическую силу. Злоумышленником оказался 40-летний пьяный мужчина.

За нарушения казанец приговорен к административному аресту на 7 суток.