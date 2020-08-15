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Сотрудники ГИБДД устроили погоню за пьяным казанским водителем, который ехал по «встречке»

15.08.2020, 10:15 27 0 prokazan.ru

Сотрудники ГИБДД устроили погоню на улицах Казани за пьяным лихачем. Полицейские на улице Ямашева заметили Хундай, двигающейся по встречке. Инспекторы попытались остановить подозрительного водителя, но тот проигнорировал требования правоохранителей и поехал дальше. Автоинспекторы пустились в погоню, лихач, уходя от преследования, грубо нарушал ПДД, подвергал остальных водителей опасности. Погоня продолжалась до пересечения Проспекта Победы с улицей Сахарова, где полицейские догнали злоумышленника.

Однако водитель после неудачной погони на машине попытался убежать от полицейских, для задержания нарушителя полицейские применили физическую силу. Злоумышленником оказался 40-летний пьяный мужчина.

За нарушения казанец приговорен к административному аресту на 7 суток. 

ГИБДД Дороги
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комментарии

Горожанин
0
15 августа 2020
10:43
В итоге Хун сказал он дай ему.

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