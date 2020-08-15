Казанского актвиста арестовали на 7 суток за акцию в поддержку Сергея Фургала

Вахитовский районный суд Казани арестовал на 7 суток общественного деятеля Сергея Храмова, сообщает активистка Лиана Тимерханова. Мужчина признан виновным в организации акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Акция прошла 1 августа на улице Баумана.

Второй активист, Андрей Бояршинов, ждет решения прокуратуры,так как он член УИК с правом совещательного голоса.

Напомним, что акции в поддержку арестованного Сергея Фургала проходят с 11 июля. Сначала акции проводились в Хабаровском крае, затем их поддержали жители и других регионов. Протестующие требуют открытого суда над арестованным губернатором на его родине. 1 августа акция солидарности с хабаровчанами прошла и в Казани, некоторых ее участников задержали.