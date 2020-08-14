18-летний водитель в центре Казани спровоцировал тройное ДТП

Накануне утром в центре Казани произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и грузовика. Машины столкнулись напротив дома №8 по Назарбаева.

По данным МВД РТ, в 08.50 18-летний водитель автомобиля «Лада-211340», двигаясь по улице Назарбаева со стороны улицы Вишневского, по предварительным данным при перестроении не уступил дорогу и врезался в «Рено Дастер». За рулем иномарки был 33-летний водитель, который следовал в попутном направлении справа, после чего "Лада" столкнулась с автомобилем «КАМАЗ-65115», под управлением 32-летнего водителя, который в нарушение ПДД и требований дорожной разметки «движение направо» проехал прямо.

В результате аварии 32-летний пассажир автомобиля отечественной легковушки получил повреждение акромиального ключичного сочленения справа, ушиб грудной клетки справа.