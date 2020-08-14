В травматологии РКБ и Госпитале ветеранов войн в Казани закроют ковидные стационары

В Казани стационары для коронавирусных больных готовятся перепрофилировать для их обычной работы. Об этом сегодня на онлайн-брифинге рассказал замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

"Для того, чтоб их правильно открыть, нужен целый комплекс мер, чтобы стационары были "чистые" и пациенты начали получать плановую помощь, как принято говорить, как в "доковидные времена". Работа активно ведется, я думаю, что очередность стационаров (ковидных), которые будут закрываться, будет только наращиваться в самое ближайшее время для возобновления плановой помощи", - сообщил Жаворонков.

Напомним, что 10 августа в Казани открылся новый корпус инфекционной больницы, его возвели всего за 100 дней. Пока учреждение не работает на полную мощность, идет переходный период. После закрытия ковидного стационара в травматологии РКБ инфекционная больница заработает как единый приемный хаб пациентов с подозрением на коронавирус.