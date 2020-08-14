Число зарегистрированных случаев COVID-19 в Татарстане превысило шесть тысяч

В Татарстане за минувшие сутки подтверждено 30 случаев заражения коронавирусом, четыре человека госпитализированы, 26 получают лечение на дому, сообщает оперштаб РТ.
Новые случаи по возрастным группам:
- До 18 лет – 2
- От 18 до 30 – 5
- От 30 до 50 – 12
- От 50 до 60 – 10
- От 60 до 70 – 1
- От 70 до 80 – 0
- От 80 до 90 – 0
- Старше 90 – 0
Распределение по городам и районам:
- Казань – 20
- Актанышский – 1
- Альметьевский – 1
- Буинский – 1
- Верхнеуслонский – 1
- Высокогорский – 1
- Елабужский – 1
- Зеленодольский – 1
- Лаишевский – 2
- Нурлатский – 1
На 14 августа в Татарстане зарегистрировано 6018 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 4833 человека, в том числе 36 за минувшие сутки.
Напомним, сегодня стало известно о переходе Татарстана на третий этап снятия ограничений. В Роспотребнадзоре рассказали, что откроется в республике в ближайшее время.
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