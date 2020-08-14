Число зарегистрированных случаев COVID-19 в Татарстане превысило шесть тысяч

В Татарстане за минувшие сутки подтверждено 30 случаев заражения коронавирусом, четыре человека госпитализированы, 26 получают лечение на дому, сообщает оперштаб РТ.

Новые случаи по возрастным группам:

До 18 лет – 2

От 18 до 30 – 5

От 30 до 50 – 12

От 50 до 60 – 10

От 60 до 70 – 1

От 70 до 80 – 0

От 80 до 90 – 0

Старше 90 – 0

Распределение по городам и районам:

Казань – 20

Актанышский – 1

Альметьевский – 1

Буинский – 1

Верхнеуслонский – 1

Высокогорский – 1

Елабужский – 1

Зеленодольский – 1

Лаишевский – 2

Нурлатский – 1

На 14 августа в Татарстане зарегистрировано 6018 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 4833 человека, в том числе 36 за минувшие сутки.

Напомним, сегодня стало известно о переходе Татарстана на третий этап снятия ограничений. В Роспотребнадзоре рассказали, что откроется в республике в ближайшее время.