В Казани отменили остановку «Центральный стадион»

На девяти маршрутах общественного транспорта временно отменена остановка "Центральный стадион" на Площади Тысячелетия. Об этом сообщают в Комитете по транспорту.

Остановка, расположенная в направлении Кремлевской дамбы, исключена их схем движения автобусных маршрутов №№6, 15, 29, 35, 37, 47, 74, 75 и троллейбуса №2. Изменения связаны с реконструкцией общественного пространства.

Напомним, ранее также сообщалось о новых остановках на маршруте №62 и временной отмене сразу семи остановок на троллейбусе №1.