В Казани мальчик проткнул руку и повис на заборе

В Казани сегодня произошел несчастный случай с мальчиком 2011 года рождения, он повис на заборе и получил травму.

По данным МЧС Татарстана, в 16:08 спасатели получили сообщение о том, что в Казани по ул. Пихтовая, д.7 на Сухой реке ребенок застрял в железном заборе. У пострадавшего проткнута рука, он висит на заборе, мальчика держат очевидцы.

По прибытию на место вызова дежурная смена спасателей с помощью бензореза вырезала штырь, вытащили руку. Ребенок передан бригаде скорой медицинской помощи.