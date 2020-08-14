В Татарстане ищут 17-летнего парня, который пропал в Перми

В Перми пропал 17-летний подросток, его разыскивают, он может находиться на территории Татарстана, сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт".

Евгений Сергеевич Янковский (Попов) ушел из дома 26 июля, с тех пор его никто не видел. Парень ростом 182 метра, худощавый, волосы русые, глаза серые. Был одет в белую футболку, светло-серые джинсы, черные кожаные кроссовки. С собой у молодого человека был черный рюкзак.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении Евгения, просят обратиться по телефону 112.