В Минздраве Татарстана пояснили, что будет, если заболеть одновременно гриппом и коронавирусом

Какие осложнения может дать сочетание COVID-19 и гриппа, которого опасаются медики предстоящей осенью, пояснил сегодня на онлайн-брифинге замглавы Минздрава РТ Владимир Жаворонков. По его словам, больше всего от такого микса инфекций могут пострадать легкие.

"Грипп, коронавирус - все это является острыми респираторными вирусными инфекциями. И подавляющее большинство осложнений идет на респираторный тракт, так называемый. Поэтому основные виды осложнений (от сочетания инфекций) связаны с заболеваниями легких" - рассказал Жаворонков.

Напомним, что ранее в Роспотребнадзоре РТ напомнили о вакцинации против гриппа. Любовь Авдонина сообщила, что данная вакцинация может помочь снизить заболеваемость и коронавирусом в том числе.