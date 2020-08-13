С сентября Казань может возобновить международное сообщение

С 1 сентября российские власти могут возобновить международные перелеты из Казани и Екатеринбурга. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает портал "TourDom.ru".

По данным источника, Минтранс совместно с Роспотребнадзором должны оценить качество приема и отправки пассажиров в воздушных гаванях Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону после снятия ограничений на рейсы. Ведомства начали наблюдать за ситуацией с 1 августа, в течение месяца они проанализируют эпидемиологическую обстановку и решат, возможно ли возобновить прием и отправку бортов за рубеж из Казани и Екатеринбурга.

Эксперт издания также сообщил, что в первую очередь полеты будут организованы из столицы Урала. Что касается столицы Татарстана, то уверенности по этому поводу пока нет. Следующим на очереди будут аэропорты Новосибирска, Владивостока и, возможно, Сочи.