Найти квартиру из базы Циан можно на сайте Райффайзенбанка

Райффайзенбанк и Циан запускают технологичный сервис подбора жилья «Витрина недвижимости». Теперь найти подходящую квартиру и оставить заявку на ипотеку можно сразу на raif.ru. Объявления на сайте Райффайзенбанка будут обновляться одновременно с базой Циан.

«Мы постоянно работаем над тем, чтобы с нашей помощью как можно больше людей решали свой квартирный вопрос легко и просто. Коллаборация с Цианом — ещё один шаг в этом направлении. На витрине представлены все доступные объекты из базы Циан, в ближайшее время отдельно в ней будут помечены объекты, аккредитованные Райффайзенбанком. Это ускорит процесс подготовки сделки, поскольку проверка застройщика в этом случае не нужна», — рассказал Антон Красильников, руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка.

«Витрина недвижимости Циан на сайте банка позволяет клиенту решить не только финансовый вопрос, но и найти недвижимость, получив онлайн решение по понравившемуся объекту при минимальных временных затратах, ведь оставить заявку на ипотеку можно прямо из объявления на сайте банка» — говорит Product owner продукта «Витрина недвижимости» Циан Станислав Лисунов.