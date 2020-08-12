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Фото предоставлено героем материала

Популярный казанский артист Kanero: «Я хотел в лейбл Black Star, но он сдулся»

12.08.2020, 15:23 36 0 prokazan.ru
Музыкант о перезагрузке творчества и новом этапе в жизни

В конце июля казанский исполнитель Адель Хайруллин, известный как Kanero, возродил свою деятельность как артиста и ударил по рукам с одним из крупнейших лейблов страны – ZHARA MUSIC. Сегодня, 12 августа, вышел его первый релиз в рамках лейбла – трек "Забуду".

Kanero рассказал ProKazan.ru, с чего много лет назад началась его творческая карьера, почему бросил серьезную работу ради музыки и как катался на вейкборде во время тотальной самоизоляции.

"В седьмом классе я познакомился с группой "Злой дух". Они пригласили писать треки на их студии"

Я увлекся хип-хопом во втором классе. Помните, в школе у всех были анкеты, в которых ты рассказывал о своих увлечениях? Так вот, мой одноклассник Наиль написал в графе про любимую музыку, что слушал Децла и "Bad Balance", первый российский рэп. Так я узнал про трек "Вечеринка у Децла дома", мне понравилось, я тоже начал слушать. Позже на переменах мы с Наилем начали учить движения из брейка. В 5 классе я переехал на Квартал и начал писать свои первые смешные рэп-стихи.

Однажды я стоял во дворе и рисовал граффити на одной из стен, и меня окликнули ребята – ими оказались музыканты из группы "Злой дух", которые тогда были известны на всю Россию. Мы стали общаться, я вместе с другом стал записывать первые треки на их студии – они записывали нас буквально за копейки. Какой рэп мог быть в седьмом классе, да? Но, тем не менее. Параллельно с этим я увлекся экстремальными видами спорта – тем самым охватив все модные веяния тинейджеров того времени.

Мои первые вечеринки начались в 11 классе на первом этаже клуба "Гагарин", мы устраивали их с Игорем Трифом, который занимался фристайлом. С ним же мы записали трек «Ты любишь клубы, ты любишь деньги», который пользовался популярностью в клубе. Учредители "Гагарина" давали нам возможность проявлять себя, как мы хотим, и даже разрешили зарабатывать на билетах. Так, в 2010 году, появились первые деньги. Затем нас начали приглашать на ночную программу. Я понял, что получаю огромное удовольствие от того, что стою на сцене с микрофоном в руках. Далее был клуб "4 комнаты" – там я работал как МС, параллельно исполняя свои песни.

Я понял, что получаю огромное удовольствие от того, что стою на сцене с микрофоном в руках.
Я понял, что получаю огромное удовольствие от того, что стою на сцене с микрофоном в руках.
Фото предоставлено героем материала

Как лицо бренда Black Star Wear отказался от всего и начал строить дороги в Татарстане

В 2012 году на меня вышли франчайзи Black Star Wear в Казани и предложили стать лицом бренда. Я согласился – подобного не было ни в одном городе присутствия Black Star Wear. Я стал выступать на разогреве у музыкантов лейбла, принимал участие в автограф-сессиях, познакомился с Егором Кридом, Мотом, Джиганом.

Через год я поехал на кастинг «Молодая кровь», который устраивал лейбл. Из нескольких тысяч человек мне удалось попасть в топ-30 наряду с такими музыкантами как YANIX и NATAN. Но дальше я не прошел.

Все резко изменилось в 2014 году – музыка исчезла из жизни, когда я решил жениться. Меня хотели видеть не рэпером в кепке и серьгой в ухе, а "примерным семьянином и настоящим мужчиной", который бы работал по образованию. Я окончил вуз, получил специальность "инженер-строитель автомобильных дорог, мостов и тоннелей" и стал работать по профессии в компании "Татавтодор".

Четыре года я строил мосты и дороги, объездил весь Татарстан. Что могу сказать? В Татарстане самые лучшие дороги! Было интересно. Вроде бы дышишь пылью, известью, цементом, но это классно – обстановка, особенно, после работы, очень закаляет.

Когда общался с рабочими о жизни и слушал, что они умудряются жить на 30 тысяч рублей с ипотекой, кредитами и расходами на детей, невольно думал: "А я, оказывается, неплохо живу – у меня нет ни кредитов, ни ипотеки". Иногда я скучаю по романтике дорожного строительства, но по сцене и микрофону я скучал больше. Я написал заявление на увольнение и ушел. И развелся. Тогда же.

Мне нравится жить так, как хочется именно мне
Мне нравится жить так, как хочется именно мне
Фото предоставлено героем материала

Когда я снова вернулся к музыке, спорту, скейту, BMX, серфу, я начал жить так, как всегда хотел. Даже во время самоизоляции я занимался спортом – когда в Татарстане действовал режим смс-пропусков, я грузил мотоцикл в свой пикап, отправлял смс, что еду на дачу, и мчал на мототрассу на Высокой горе. 28 марта, когда на Казанке только-только начал таять лед, уже открыл сезон катания на вейкборде. Катался, кстати, в маске и перчатках, как полагается, держал дистанцию от капитана. По вечерам брал скейт и шел в парк.

Мне нравится жить так, как хочется именно мне. Раньше я выглядел как среднестатический молодой человек с прической Дрейка, а сейчас – так, как всегда хотел. Помню, как смотрел в детстве фильмы с серфингистами, у которых были длинные, выгоревшие на солнце волосы, подсушенное тело и татуировки. И вот, стоило мне отрастить волосы и бороду, меня сразу прозвали Акваменом – это прозвище привязалось за мной на Бали. Кстати, там мы впервые встретились с JONY и Andro – не как музыканты, а как тусеры. Это самые простые ребята из представителей шоу-бизнеса, которых я когда-либо встречал, с ними очень комфортно и весело!

О партнерстве с лейблом ZHARA MUSIC, концертах и нецелесообразности переезда в Москву

В свое время я очень сильно хотел попасть в лейбл Black Star, но сейчас он сдулся. Сегодня один из лидеров индустрии – ZHARA Music, мне удалось достучаться до них благодаря давнему знакомству с их концертным директором Владимиром Шавгулидзе. Я пришел к нему посоветоваться и показал треки, которые написал во время самоизоляции – несколько из них ему понравились. И вот он, сегодня первый долгожданный релиз на "Жаре".

Сейчас у нас кипит работа на студии в Казани – почти каждый день пишу треки на студии и работаю с самыми крутыми саунд-продюсерами. Музыку к треку "Забуду", который вышел 12 августа, делал мой друг Сева (iProducers), а ребята из студии ShowMakers довели ее до совершенства. Изначально песня была очень лиричной – я посвятил ее одной российской блогерше, по которой сходил с ума на Бали, но потом мы добавили в трек брутальности, и она получила совсем иное звучание. Пока она никак не отреагировала, хотя знает, что я написал ее для нее. Ну, окей.

 

 

В ближайшее время будут релизы и начнутся выступления

Во время пандемии я написал много материала, для этого было достаточно новых эмоций и времени, и уже совсем скоро мы выпустим ещё 2 сингла. Параллельно поступают предложения по выступлению на московских площадках,но я никуда не тороплюсь и коплю силы для новых рывков.

Да, я думаю о переезде в Москву, но сейчас это нецелесообразно, ведь вся работа кипит здесь в Казани. Возможно, я перееду, чтобы жить там и приезжать поработать в Казань, посмотрим.

 

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комментарии

Горожанин
0
12 августа 2020
15:40
В леопардовом халате... ХАЛАТЕ... ЛЕОПАРДОВОМ...
Горожанин
0
12 августа 2020
15:44
Енто шо за 100% бездарь с бабской прической?

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08:20, 27.06.2020
Минтруд России не поддержал идею выплат 10 тысяч детям от 16 до 18 лет
07:00, 26.06.2020
Никаких праворульных машин: с 1 июля вводятся новые правила для водителей
12:31, 25.06.2020
В России назвали возможную дату открытия кинотеатров
08:17, 24.06.2020
Фиброз легких и повреждения мозга: медики назвали пожизненные последствия перенесенного коронавируса
18:16, 23.06.2020
Медики получат повышенные отпускные за счет «путинских» стимулирующих выплат
11:07, 23.06.2020
Зрители «отобрали» у Билана победу на Евровидении-2008
07:30, 23.06.2020
Летим к морю: Ростуризм назвал, какие популярные курорты откроются
07:00, 23.06.2020
Созданная в России вакцина защищает от COVID-19 на два года
07:00, 22.06.2020
Спасибо государству: россияне могут получить по 10 тыс. рублей
12:15, 21.06.2020
«У него же трое детей»: адвокат Ефремова опроверг сообщения о «суицидальных мыслях» актера
09:48, 21.06.2020
Убила сына и закатала в бетон в полу: в Астрахани экс-депутата заподозрили в убийстве
20:00, 20.06.2020
Стало известно о состоянии первых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса
14:13, 20.06.2020
ВОЗ: Мир находится в новой опасной фазе пандемии коронавируса
07:00, 19.06.2020
Путин назвал виновных во Второй Мировой войне
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