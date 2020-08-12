Врач рассказал, чего нельзя делать в день вакцинации от коронавируса

В день вакцинации от COVID-19 нельзя употреблять алкоголь, поскольку он может ослабить иммунитет и действие вакцины. Об этом сообщил главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн в интервью с РИА Новости. Он высказал мнение, что любое лекарство, в том числе вакцина от коронавирусной инфекции не стоит совмещать с алкоголем.

"...прежде всего, это токсическое действие, ослабление иммунитета и ослабление действия вакцины", - отметил Брюн.

Напомним, что вчера, 11 августа, Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, ее разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

Вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Ее назвали "Спутник V" - по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.