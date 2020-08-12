Водитель из Казани насмерть сбил ребенка в Свердловской области в нескольких метрах от его дома

56-летний казанец насмерть сбил ребенка в Первоуральске Свердловской области. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Известно, что трагедия произошла 11 августа днем. Ребенок с другом вышел покататься на велосипедах, под колеса грузовика VOLVO с полуприцепом он попал буквально в нескольких метрах от дома. Ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу, ведя рядом велосипед, когда на него наехала фура.

В ГИБДД Свердловской области пояснили, что в рамках расследования будут проведены различные экспертизы. Также в отношении казанца будут составлены административные материалы за нарушение ПДД – непредоставление преимущества в движении пешеходу, въезд на участок дороги, где движение грузовиков запрещено.