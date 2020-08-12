Минтруд рассказал, работники каких сфер находятся под угрозой увольнения

Под угрозой увольнения в России находятся работники сфер бытового обслуживания и торговли, административной и обеспечивающей работы, сотрудники индустрии услуг и транспортной отрасли. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

При этом чиновники считают, что в ближайшее время в стране могут быть сокращены 0,4% работников, которые трудятся по найму - речь идет примерно о 217 тысячах человек. В перечень предполагаемых к увольнению входят не только граждане, чья должность ликвидирована или штат компании сокращен, но и те, кто попадает под техническое сокращение: при переименовании отдела или департамента работников "увольняют", а затем нанимают в отдел с другим названием. Как отметили в министерстве, в прошлом году под угрозой увольнения находились 1,6% работающих, но большинство случаев приходились как раз на технические сокращения.

Стоит отметить, что Минтруд учитывает только информацию о сокращении, которую подают предприятия и организации. Это делают, в основном крупные компании, а страдает от кризиса малый и средний бизнес. По примерным оценкам экспертов, в зоне риска увольнения находятся дополнительно еще около 500 тысяч человек.

Также в министерстве рассказали, работникам каких сфер меньше всего стоит опасаться сокращений: в наименьшей степени пострадали такие отрасли, как логистика, консалтинг, химическая и топливная промышленность, металлургия.