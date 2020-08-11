Ученые назвали факторы, мешающие COVID-19 проникать в организм

Ученые назвали один из факторов, который мешает коронавирусу проникать в организм человека. Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал "Российской газете", что данный фактор - генетические особенности организма.

Так, мутации в гене, кодирующем белок ACE2, который вирус использует для попадание в клетки дыхательных путей, могут облегчить или усложнить проникновение его в клетки. Кроме того, как отмечает эксперт, реакция на новый коронавирус может зависеть от различий в лейкоцитарных генах HLA (главного комплекса гистосовместимости).

"В настоящее время ученые изучают геномы пациентов с целью выявления генетических вариантов, позволяющих определить людей, наиболее подверженных риску тяжелого течения COVID-19, и тех, кто защищен своими генами", - отметил Лебедев.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре назвали регионы с наибольшим числом жителей с антителами к коронавирусу. Татарстан возглавил список лидеров.