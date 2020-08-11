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COVID-19 в Татарстане

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Фото Prokazan.ru

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Татарстана на этой неделе

11.08.2020, 06:25 285 1 prokazan.ru
Тепла синоптики не прогнозируют

Синоптики Татарстана дали прогноз погоды на текущую неделю. По данным метеорологов, жителей республики ожидает прохладная и дождливая погода. 

Так, сегодня, 11 августа, на территории РТ садки маловероятны. Ночью температуры воздуха понизятся до +7..+12 градусов, днем будет теплее: +18..+23. В среду ночью к западным районам Татарстана приблизится зона атмосферного фронта – местами ожидаются дожди, днем вероятны грозы с кратковременным усилением ветра. Ночью термометры покажут +7..+12, на западе РТ до +17 градусов; днем воздух прогреется до +17..+22.

13 августа в республике ожидается погода циклонического типа, при
прохождении атмосферных фронтов с дождями и грозами. Ночью температура не превысит +10..+15 градусов, днем не будет ощутимо теплее: +15..+20.

В пятницу, 14 августа, и субботу, 15 августа, по предварительному прогнозу Гидрометцентра республики, на территории РТ сохранится пасмурная дождливая и холодная погода. Ночью ожидается +8..+13 градусов, днем +14..+19.

Татарстан
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комментарии

Горожанин
0
11 августа 2020
07:37
Прекрасно ,будем релаксировать.

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