Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Татарстана на этой неделе

Синоптики Татарстана дали прогноз погоды на текущую неделю. По данным метеорологов, жителей республики ожидает прохладная и дождливая погода.

Так, сегодня, 11 августа, на территории РТ садки маловероятны. Ночью температуры воздуха понизятся до +7..+12 градусов, днем будет теплее: +18..+23. В среду ночью к западным районам Татарстана приблизится зона атмосферного фронта – местами ожидаются дожди, днем вероятны грозы с кратковременным усилением ветра. Ночью термометры покажут +7..+12, на западе РТ до +17 градусов; днем воздух прогреется до +17..+22.

13 августа в республике ожидается погода циклонического типа, при

прохождении атмосферных фронтов с дождями и грозами. Ночью температура не превысит +10..+15 градусов, днем не будет ощутимо теплее: +15..+20.

В пятницу, 14 августа, и субботу, 15 августа, по предварительному прогнозу Гидрометцентра республики, на территории РТ сохранится пасмурная дождливая и холодная погода. Ночью ожидается +8..+13 градусов, днем +14..+19.