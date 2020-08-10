В Казани водитель легковушки на пешеходном переходе сбил 91-летнюю бабушку

В Казани 44-летний водитель сбил 91-летнюю пенсионерку прямо на пешеходном переходе. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Татарстана.

По информации ведомства, авария произошла 8 августа в 8:52. Мужчина за рулем автомобиля "Шевроле Круз", двигаясь по улице Курчатова со стороны улицы Латышских Стрелков в направлении улицы Комарова, напротив дома № 10 по Курчатова по предварительным данным при повороте направо не уступил дорогу пенсионерке на "зебре".

Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля. В результате аварии она получила закрытый перелом плечевой кости, закрытый чрезвертальный перелом левой бедренной кости со смещением, ссадины мягких тканей левой локтевой кости.

Ранее в сети появилось видео, на котором в Осиново женщина-водитель сбила ребенка на велосипеде и скрылась.