С начала лета в Татарстане на воде погибло в четыре раза больше детей, чем годом ранее

С начала лета в водоемах Татарстана погибли 53 человека, среди них восемь детей, при этом в аналогичный период прошлого года погибших было 37, детей - двое. Такие данные опубликовала сегодня пресс-служба МЧС республики.

Всего с 1 июня по 9 августа зарегистрировано 58 происшествий, спасены 14 человек, из них двое - дети. При этом с начала 2020 года на водных объектах РТ погибли 67 человек при показателе 47 в минувшем году, спасены - 48.

По данным МЧС, наиболее частой причиной гибели становится купание в необорудованных местах - 70% случаев, в том числе в 29 случаях погибшие находились в состоянии опьянения. В 24% случаев гибель происходила в результате падения в воду в результате ухудшения состояния здоровья или в нетрезвом виде. По одному смертельному случаю на водоемах зарегистрировано в результате происшествия с маломерным судном, во время подводной охоты и в результате провала под лед.

Напомним, накануне в Татарстане мужчина спрыгнул с моста в воду и погиб.