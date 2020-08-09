Пьяный и без прав: в Казани водитель сбил человека и врезался в другой автомобиль

Пьяный казанец на ВАЗ-211440 устроил ДТП с участием пешехода и врезался в стоящий автомобиль, сообщают в ГИБДД.

По данным ведомства, накануне в 04:30 молодой человек за рулем отечественной легковушки, двигаясь по улице Динмухаметова, напротив дома №15 по Завойского не выбрал безопасную скорость, налетел на бордюр, после чего машину отбросило на забор. Затем водитель наехал на 41-летнего пешехода, после чего врезался в припаркованный автомобиль КИА Оптима.

В результате аварии пешеход получил ушибы. По предварительной информации, 23-летний водитель "ВАЗ" не имел при себе прав, страхового полиса и был пьян.