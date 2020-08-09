После взрыва на газовой станции в Казани у «Газпром сжиженный газ» нашли 63 нарушения

Приволжское управление Ростехнадзора обнародовало результаты проверки ООО "Газпром сжиженный газ", которая была инициирована после взрыва на газораспределительной станции в Казани.

По данным ведомства, в ходе проверки было выявлено в общей сложности 63 нарушения.

"...предприятием не осуществляется производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, не обеспечена готовность к локализации и ликвидации последствий аварий. Контроль за своевременным проведением необходимых испытаний и освидетельствований технических устройств отсутствует, а железнодорожная сливная эстакада сжиженных газов "База хранения СУГ (ГНС г. Казань)" не оборудована надежными автоматическими системами контроля слива", - сообщили в пресс-службе Ростехнадзора.

По результатам проверки составлен акт и выдано предписание. В отношении компании возбуждено дело об административном правонарушении, компании грозит штраф от 500 тысяч до миллиона.