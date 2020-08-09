За сутки в Татарстане коронавирус подтвердили у 31 человека, в статистике прибавилось еще две смерти

На 9 августа в Татарстане выявлен 31 новый случай COVID-19, все заболевшие заразились в результате контактов внутри РТ. По информации оперштаба, восемь человек госпитализировано, 23 получают лечение на дому.

По возрастным группам:

До 18 лет – 0

От 18 до 30 – 3

От 30 до 50 – 16

От 50 до 60 – 7

От 60 до 70 – 3

От 70 до 80 – 2

От 80 до 90 – 0

Старше 90 – 0

География новых случаев:

Казань – 17

Альметьевский – 1

Арский – 1

Верхнеуслонский – 1

Высокогорский – 3

Менделеевский – 1

Нижнекамский – 4

Нурлатский – 2

Сармановский – 1

Всего с начала пандемии в Татарстане всего зарегистрировано 5872 случая COVID-19. Выздоровело за весь период 4743 человека, в том числе 32 за минувшие сутки. Также вчера было подтверждено еще два летальных исхода от коронавируса.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре рассказали, откуда на этой неделе в РТ везли коронавирус. Одним из заболевших за пределами региона оказался сын Айдара Метшина.