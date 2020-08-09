За сутки в Татарстане коронавирус подтвердили у 31 человека, в статистике прибавилось еще две смерти

На 9 августа в Татарстане выявлен 31 новый случай COVID-19, все заболевшие заразились в результате контактов внутри РТ. По информации оперштаба, восемь человек госпитализировано, 23 получают лечение на дому.
По возрастным группам:
- До 18 лет – 0
- От 18 до 30 – 3
- От 30 до 50 – 16
- От 50 до 60 – 7
- От 60 до 70 – 3
- От 70 до 80 – 2
- От 80 до 90 – 0
- Старше 90 – 0
География новых случаев:
- Казань – 17
- Альметьевский – 1
- Арский – 1
- Верхнеуслонский – 1
- Высокогорский – 3
- Менделеевский – 1
- Нижнекамский – 4
- Нурлатский – 2
- Сармановский – 1
Всего с начала пандемии в Татарстане всего зарегистрировано 5872 случая COVID-19. Выздоровело за весь период 4743 человека, в том числе 32 за минувшие сутки. Также вчера было подтверждено еще два летальных исхода от коронавируса.
Напомним, ранее в Роспотребнадзоре рассказали, откуда на этой неделе в РТ везли коронавирус. Одним из заболевших за пределами региона оказался сын Айдара Метшина.
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