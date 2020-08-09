В Татарстане спасли подростков, которые оказались в лодке посреди Камы без бензина и весел

В Татарстане спасли двух подростков, которые застряли посреди Камы в Лаишевском районе без бензина и весел.

По данным МЧС республики, сообщение о том, что двое детей находятся на Каме, поступило накануне в 03.45. Уточнялось, что подростки дрейфуют в лодке, у которой закончился бензин и сломаны весла. В 07.40 спасатели в 500 метрах от берега нашли двух подростков и помогли им отбуксировать лодку к берегу.

Два подростка 2003 и 2004 годов рождения от медицинской помощи отказались, их передали сотрудникам правоохранительных органов для выяснения обстоятельств.