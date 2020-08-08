Стало известно, как в Татарстане пройдет День Республики

В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали,в каком формате может в этом году пройти День Республики. Информацию на онлайн-брифинге сегодня довела замглавы ведомства Любовь Авдонина.

По ее словам, массовые мероприятия в этот день могут пройти, но с ограничениями.

"Понятно, что День Республики — это наш любимый праздник. С учетом того, что все-таки 100-летие ТАССР, мероприятия некоторого рода пройдут. Поэтому этот вопрос будем рассматривать и меры профилактики тоже обязательно пропишем и будем контролировать", - отметила она.

Из ограничений возможен норматив по числу людей на территории площадок - 1 человек на 4 квадратных метра, а также измерение температуры.

Также Авдонина сообщила, что на сегодняшний день рассматривается вопрос об обосновании показателей и переходе на третий этап снятия ограничений в РТ.

Напомним, что с 10 августа в Татарстане вступает в силу новое "коронавирусное" постановление Кабмина РТ. Оно регулирует самоизоляцию для пенсионеров и прибывающих в РТ из-за рубежа граждан.