В Татарстане за сутки подтвердили 31 новый случай коронавируса, большинство заболевших - казанцы

31 новый случай заражения коронавирусной инфекцией подтвержден в Татарстане за минувшие сутки.Об этом говорится в сообщении оперштаба. Известно также, что восемь пациентов госпитализировано, 23 получают лечение на дому.
Распределение по возрастным группам:
- До 18 лет – 0
- От 18 до 30 – 8
- От 30 до 50 – 16
- От 50 до 60 – 2
- От 60 до 70 – 5
- От 70 до 80 – 0
- От 80 до 90 – 0
- Старше 90 – 0
Свод по городам и районам:
- Казань – 19
- Набережные Челны – 1
- Высокогорский – 1
- Дрожжановский – 1
- Елабужский – 1
- Зеленодольский – 1
- Камско-Устьинский – 1
- Кукморский – 1
- Нижнекамский – 1
- Пестречинский – 1
- Сабинский – 3
Всего с начала пандемии в РТ было зарегистрировано 5841 случай COVID-19. Ранее в Роспотребнадзоре РТ рассказали, откуда в республику на этой неделе привозили коронавирус.
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