В Татарстане за сутки подтвердили 31 новый случай коронавируса, большинство заболевших - казанцы

31 новый случай заражения коронавирусной инфекцией подтвержден в Татарстане за минувшие сутки.Об этом говорится в сообщении оперштаба. Известно также, что восемь пациентов госпитализировано, 23 получают лечение на дому.

Распределение по возрастным группам:

До 18 лет – 0

От 18 до 30 – 8

От 30 до 50 – 16

От 50 до 60 – 2

От 60 до 70 – 5

От 70 до 80 – 0

От 80 до 90 – 0

Старше 90 – 0

Свод по городам и районам:

Казань – 19

Набережные Челны – 1

Высокогорский – 1

Дрожжановский – 1

Елабужский – 1

Зеленодольский – 1

Камско-Устьинский – 1

Кукморский – 1

Нижнекамский – 1

Пестречинский – 1

Сабинский – 3

Всего с начала пандемии в РТ было зарегистрировано 5841 случай COVID-19. Ранее в Роспотребнадзоре РТ рассказали, откуда в республику на этой неделе привозили коронавирус.