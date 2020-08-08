В Татарстане из Свияги вытащили труп мужчины

В Татарстане погиб мужчина, решивший искупаться в нетрезвом виде в необорудованном месте.

По данным МЧС РТ, сообщение о происшествии поступило в ведомство накануне днем. Сообщалось, что в Свияге около населенного пункта Петропавловская Слобода утонул мужчина 1977 года рождения. Спустя несколько часов водолазы нашли тело в 20 метрах от берега на глубине 4 метров, труп передали сотрудникам правоохранительных органов.

"При уточнении информации установлено, что компания друзей приехала из Высокогорского района, на берегу реки распивали спиртные напитки, купались. Перед отъездом погибший вновь решил искупаться, отплыл от берега на 7 метров и пропал из виду, друзья пытались найти его самостоятельно, безрезультатно.

Скорее всего, мужчина не смог справиться с судорогами", - пояснили в МЧС возможную причину гибели.

Место происшествия не является местом отдыха и не оборудовано для купания, аншлаги о запрете купания установлены.