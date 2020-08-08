В Казани оштрафовали аквапарк «Ривьера» за слишком большое число людей на территории

В Роспотребнадзоре РТ прокомментировали столпотворение в казанском аквапарке "Ривьера", которое несколькими днями ранее освещали в СМИ и соцсетях. По словам замглавы ведомства Любови Авдониной, проверка по данному вопросу завершена.

"Открытая зона аквапарка начала свою работу, закрытые помещения пока не работают. Нарушения на открытой зоне аквапарка были выявлены в части несоблюдения социальной дистанции. Действительно, на момент обращения количество отдыхающих превысило две тысячи человек, что, конечно же, недопустимо; лежаки стояли вплотную друг к другу и не соблюдались другие меры профилактики", - сообщила Авдонина.

При этом, как она отметила, на момент обследования "Ривьеры" количество гостей составило 600 человек, и это число посетителей Авдонина назвала оптимальным в данном случае. На должностное лицо учреждения составлен протокол, минимальная сумма штрафа - 50 тысяч рублей. Выдано предписание по устранению нарушений, оно будет находиться на контроле Роспотребнадзора.