В Татарстане за сутки выявили 29 новых случаев коронавируса, снова есть завозные

По данным на 7 августа в Татарстане зарегистрировано 29 новых случаев COVID-19, из них один – завозной, 28 – контактные. Шестеро человек госпитализировано, 23 получают лечение на дому, сообщает оперштаб РТ.

Распределение по возрастным группам:

До 18 лет – 1

От 18 до 30 – 1

От 30 до 50 – 13

От 50 до 60 – 6

От 60 до 70 – 7

От 70 до 80 – 1

От 80 до 90 – 0

Старше 90 – 0

Свод по городам и районам:

Казань – 19

Азнакаевский – 1

Аксубаевский – 1

Альметьевский – 1

Атнинский – 2

Балтасинский – 1

Елабужский – 1

Лаишевский – 1

Лениногорский – 1

Менделеевский – 1

Всего с начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 5810 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 4653 человека, в том числе 32 за минувшие сутки.

Напомним, накануне в Татарстан прибыли 55 человек с ковидного теплохода, вспышку на котором обнаружили, когда он плыл под Нижним Новгородом.