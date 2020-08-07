В Татарстане за сутки выявили 29 новых случаев коронавируса, снова есть завозные

По данным на 7 августа в Татарстане зарегистрировано 29 новых случаев COVID-19, из них один – завозной, 28 – контактные. Шестеро человек госпитализировано, 23 получают лечение на дому, сообщает оперштаб РТ.
Распределение по возрастным группам:
- До 18 лет – 1
- От 18 до 30 – 1
- От 30 до 50 – 13
- От 50 до 60 – 6
- От 60 до 70 – 7
- От 70 до 80 – 1
- От 80 до 90 – 0
- Старше 90 – 0
Свод по городам и районам:
- Казань – 19
- Азнакаевский – 1
- Аксубаевский – 1
- Альметьевский – 1
- Атнинский – 2
- Балтасинский – 1
- Елабужский – 1
- Лаишевский – 1
- Лениногорский – 1
- Менделеевский – 1
Всего с начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 5810 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 4653 человека, в том числе 32 за минувшие сутки.
Напомним, накануне в Татарстан прибыли 55 человек с ковидного теплохода, вспышку на котором обнаружили, когда он плыл под Нижним Новгородом.
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