Райффайзенбанк: бухгалтерские задачи отнимают у предпринимателей более 10 часов в неделю

Решение бухгалтерских вопросов отнимает у многих предпринимателей более 10 часов в неделю, показал опрос собственников малого и микро бизнеса, проведенный Райффайзенбанком. Более 40% хотели бы автоматизировать эти процессы, чтобы быстро и просто выставлять счета, формировать и отправлять в налоговую декларацию и проверять контрагентов.

Малый и микро бизнес тратит достаточно много времени на решение бухгалтерских вопросов, и чаще все это делает бухгалтер, работающий в штате. 37% опрошенных Райффайзенбанком владельцев бизнеса заявили, что на эти задачи компания тратит более 10 часов в неделю. Еще 20% тратят на бухгалтерские процессы 4-10 часов еженедельно.

Источник: опрос Райффайзенбанка

Более 40% опрошенных хотели бы автоматизировать свою бухгалтерию, а 25% уже это сделали. Самой востребованной онлайн-услугой предприниматели назвали формирование и отправку декларации в налоговую. Многие также хотели бы онлайн получать обратную связь от контролирующих органов.

«Автоматизация рутинных процессов — важная задача для малого бизнеса, особенно в период, когда поведение клиентов меняется. В этом году многим компаниям пришлось пересматривать не только цели или подходы к работе, но саму концепцию своего продукта. Особенно это касается онлайн-бизнеса и розничной торговли, где приходится создавать новую ценность для клиента в меняющихся условиях. — отметила Полина Гуляева, главный менеджер продукта «Онлайн-бухгалтерия» Райффайзенбанка, — Банк как сервис также меняется в зависимости от целей клиентов. С апреля наши клиенты могут выпускать квалифицированную электронную подпись в интернет-банке, благодаря чему они могли подавать декларацию онлайн. Треть клиентов, выпустивших КЭП, воспользовались такой возможности и отправили декларацию, не выходя из дома. Также у клиентов появилось возможность получать требования и обратную связь от налоговой после подачи декларации».

Источник: опрос Райффайзенбанка

При этом каждый пятый предприниматель пользуется онлайн-бухгалтерией своего банка, а 78% все еще не пользуются по разным причинам.

Источник: опрос Райффайзенбанка

Чаще всего онлайн предприниматели выставляют счета и уплачивают налоги и страховые взносы. Затем следует формирование и подачи декларации. Более 70% предпринимателей используют для этого платные сервисы онлайн-бухгалтерии.

Опрос проводился в июле 2020 года. В нем приняли участие более 400 собственников малого и микро бизнеса из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Уфы, Красноярска, Новосибирска и других городов.