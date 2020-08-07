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В Татарстане растет количество предпринимателей, которые жалуются на уголовное преследование

07.08.2020, 10:15 22 0 prokazan.ru
32% всех обращений связаны с уголовным преследованием

Количество бизнесменов, обращающихся с жалобой на уголовное преследований выросло за прошлый год с 282 до 396. Такие данные предоставляет Сопредседатель Общественного Совета АНО ЦОП "Бизнес против коррупции" по административному и гражданскому направлениям Гульнара Сергеева.

По ее информации, 32% всех обращений, поступающих на адрес бизнес-омбудсмена РФ, связаны с уголовным преследованием. И Татарстан регулярно занимает 5-6 место по России среди подобного рода заявлений. Это составляет около 3% от общего числа обращений по РФ.

"Мы должны совместными усилиями решать эти вопросы", - отметил актуальность темы бизнес-омбудсмен РТ Фарид Абдулганиев.

Он также подчеркнул, что в защите предпринимателей от коррупции со стороны должностных лиц и необоснованного уголовного предпринимателей большую роль играет институт центра общественных процедур.

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