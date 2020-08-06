«У меня дома п***а, не хочу домой»: любовница расчлененного рэпера Картрайта рассказала о его жене

30 июля в Санкт-Петербурге было обнаружено расчлененное тело рэпера Александра Юшко, выступающего под псевдонимом Энди Картрайт. По словам жены Марины Кохал, она разделила тело мужа, чтобы не омрачать его память, ведь, по ее словам, Александр был наркоманом и умер от передозировки.

В ходе следствия обнаружились некоторые возможные мотивы убийства. Издание "Baza" опубликовало допрос любовницы музыканта Надежды Романенко. Она утверждает, что жена неадекватно вела себя по отношению к рэперу и могла из-за ревности совершить преступление.

"Кохал запрещала ему приходить домой позже 11 часов ночи, потом его не пускали домой. Он не хотел возвращаться домой, потому что у него испортились отношения с Кохал. Он часто писал «у меня дома п***а, я не хочу домой", - говорит Надежда.

Также она указывает, что жена не позволяла мужу свободно распоряжаться заработанными деньгами, у нее случались нервные срывы на фоне ревности, она врала о том, что супруг болен СПИДом и не давала развод.

"Могу сказать, что мне никогда Юшко никаких суицидальных мыслей не высказывал, он был жизнерадостным, творческим человеком, жил и наслаждался каждым днём, был непосредственным, как ребёнок", - сообщает девушка.

Она также добавляет, что ни разу не видела, чтобы Александр употреблял наркотики.

Напомним, что о факте убийства стало известно от юриста, к которому обратилась Марина Кохал с вопросом о расчленении тела супруга.