Казанцы устроили конкурс «Кто дальше запустит велосипед?» и встретили шквал критики за порчу газона

В социальных сетях появилось видео, как компания молодых людей устроила конкурс "Кто дальше запустит велосипед" на территории Набережной города. Мероприятие развернулось на ухоженном газоне, за что казанцы и были "поруганы".

"Новое покрытие уже портят!! Как назвать этих вандалов??" - пишут жители города в комментариях.

"Мест что-ли мало?" - возмущаются с использованием нецензурной лексики казанцы.

На видео видно, что, несмотря на азарт игры и дух веселья, при падении велосипедов газон действительно "вздымается". Остаются ли серьезные повреждения, рассмотреть невозможно.

Напомним, что казанцы часто реагируют на видео в социальных сетях. Так, недавно было опубликовано видео, как продавец "Детского мира" подралась с покупателем из-за ценника. История также вызвала широкий общественный резонанс.