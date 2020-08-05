В Казани сотрудница банка меняла себе кредитный лимит и похитила 2,7 миллиона

В Казани полиция обнаружила неправомерный доступ к компьютерной информации и мошенничество в действиях сотрудницы банка.

По информации пресс-службы МВД РТ, замначальника отдела обслуживания физических лиц и продаж одного из банков неправомерно изменяла в банковской программе информацию по лимитам денежных средств карт, выпущенных на ее имя. Таким образом женщина похитила у кредитной организации 2,7 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Неправомерный доступ к компьютерной информации" и "Мошенничество в сфере компьютерной информации". Сотруднице банка может грозить до пяти лет лишения свободы, пояснили в ведомстве.