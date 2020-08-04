«Форт Боярд»: в одном из сел Татарстана жители добираются до банкомата на двухметровой высоте

В татарстанском селе Камские Поляны заметили банкомат, расположенный примерно в двух метрах от земли. Чтобы до него добраться, жителям населенного пункта приходится забираться по некой конструкции. Снимки процесса, который уже в шутку окрестили "Форт Боярд", опубликовали в социальных сетях.

Пользователи выразили свое возмущение "уровнем обслуживания клиентов":

"Это что за издевательство?"

"а как пожилым действовать в такой ситуации?"

"Это хуже рабства", - пишут комментаторы.

При этом другие пользователи предположили, что ранее перед банкоматом была лестница и сейчас просто идет ремонт. Однако и это предположение вызвало споры: стоило ли совсем закрыть доступ к банкомату или пусть он работает хотя бы в таком виде.