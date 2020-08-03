В КФУ рассказали, когда в Казань снова придет жара

В ближайшие дни погода в Казани будет неустойчивой, однако ощутимо потеплеет. Прогноз на неделю озвучил профессор КФУ Юрий Переведенцев.

По его словам, в ближайшие дни погода в Казани будет неустойчивой, прогнозируется повышенная влажность воздуха, что может неблагоприятно сказаться на метеочувствительных людях. Характер погоды будет определять антициклон, в начале недели жара снова будет набирать обороты.

Так, во вторник днем воздух прогреется до плюс 24 градусов, ночью – плюс 15 градусов. 5 августа будет облачно с прояснениями: днем – плюс 27 градусов, ночью – плюс 17 градусов. Четверг будет самым жарким на неделе: днем до плюс 30 градусов, в ночное время – плюс 18 градусов.

Так же тепло будет в предстоящую пятницу: днем воздух прогреется до плюс 29 градусов, ночью – плюс 17 градусов.