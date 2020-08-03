В Казани мужчина перерезал горло товарищу, когда тот не хотел уходить из его квартиры

В Казани мужчина перерезал горло собутыльнику в ходе ссоры.

По информации Следкома РТ, утром 1 августа в квартире одного из домов по улице Каштановая было обнаружено тело 31-летнего местного жителя с колото-резаными ранами на шее. По подозрению в совершении преступления задержан 37-летний хозяин квартиры, который дал признательные показания.

По версии следствия, потерпевший и подозреваемый, ранее вместе отбывавшие наказание в местах лишения свободы, устроили застолье в квартире у последнего, а затем легли спать. Через некоторое время злоумышленник стал выгонять товарища на улицу, в результате они поссорились. В ходе конфликта хозяин квартиры нанес гостю несколько ножевых ранений и снова уснул. От звуков борьбы проснулась мать подозреваемого, которая выбросила окровавленные вещи и нож на свалку, а затем рассказала обо всем дочери, которая и обратилась в правоохранительные органы.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", в ближайшее будет решаться вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.