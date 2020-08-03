Роспотребнадзор предупредил об опасности массовой компьютерной томографии для выявления COVID-19

В Роспотребнадзоре предупредили об опасности, которую может нести массовая компьютерная томография - делают для выявления коронавируса. Информационное сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства.

"По оценкам ученых увеличение числа компьютерных томографий приводит к дополнительному облучению населения. По предварительной оценке, изменилась структура и коллективная доза от КТ-исследований за период с марта по июнь текущего года в связи с диагностикой COVID-19", - сообщают в ведомстве.

Данные, полученные из Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области показывают, что коллективная доза за этот период выросла в полтора раза. Увеличение дозы может потенциально стать причиной радиационно-индуцированных заболеваний.

Исследования в данной области будут продолжены: ученые Санкт-Петербургского научно-исследовательского института радиационной гигиены имени профессора П.В. Рамзаева Роспотребнадзора начинают научный проект по сбору данных о количестве выполненных КТ-исследований в регионах страны и отдельных медицинских организациях для изучения последствий для здоровья населения.