На Большом Казанском кольце смонтировали контактную сеть трамвая

На Большом Казанском кольце смонтирована контактная сеть трамвая от Фермского шоссе по улице Тульская. Об этом сообщают в пресс-службе Минтранса Татарстана. На минувшей неделе на данном участке движение было переключено по постоянной схеме.

Также на путепроводе над Фермским шоссе завершено устройство переходных зон на опорах 1 и 4 левого и правого проездов, установка перильных и барьерных ограждений на правом и левых пролетных строениях. Велась установка контрольно-измерительных приборов в рамках подготовки к испытаниям конструкций путепровода.

Завершается строительство надземного перехода по улице Борисковская. Уложено покрытие пешеходной части входных групп 1 и 2. Проведены обследования и испытания напряженно-деформированного состояния конструкций. На левом и правом съездах уложено дорожное полотно, продолжена установка дорожных знаков.

Напомним, что неделей ранее на БКК на постоянной основе восстановили движение троллейбусов. Открыть участок планируют 30 августа.