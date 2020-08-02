В Татарстане на трех участках трассы М7 ограничена скорость движения

На трех участках трассы М7 "Волга" на территории Республики Татарстан до 50 километров в час ограничена скорость движения транспорта. Об этом сообщает "Волго-Вятскуправтодор".
По данным компании, это следующие участки:
- км 735+204 – км 753+400,
- км 754+300 – км 761+500,
- км 761+500 – км 771+246 (Свияжский мост).
Также водителей просят быть внимательными при проезде других участков производства работ, на которых возможны локальные ограничения:
- М-7 «Волга» км 805 — км 811+500, км 840 — км 852, км 989 — км 1000, км 1081 — км 1097, км 1103 — км 1109;
- Р-239 Казань — Оренбург км 116 — км 127, км 153+800 — 164+600,км 187+560 — км 190, км 308+300 — км 318+600, км 374+500 — км 381;
- Р-241 Казань – Буинск – Ульяновск км 109+300 — км 130+400, км 101 (мост через Свиягу), км 108 (капитальный ремонт развязки).
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