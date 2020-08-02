В Татарстане на трех участках трассы М7 ограничена скорость движения

На трех участках трассы М7 "Волга" на территории Республики Татарстан до 50 километров в час ограничена скорость движения транспорта. Об этом сообщает "Волго-Вятскуправтодор".

По данным компании, это следующие участки:

км 735+204 – км 753+400,

км 754+300 – км 761+500,

км 761+500 – км 771+246 (Свияжский мост).

Также водителей просят быть внимательными при проезде других участков производства работ, на которых возможны локальные ограничения: