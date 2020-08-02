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В Казани «Шаурму на углях» прикрыли из-за жалобы жителя соседнего дома

02.08.2020, 16:35 460 3 prokazan.ru

В Приволжском районе Казани из-за жалобы местного жителя временно закрыли кафе "Шаурма на углях". По данным Роспотребнадзора, заведение располагается по адресу Ломжинская, 17, а жалобу оставил жилец дома №133 по улице Фучика. 

Роспотребнадзор провел экспертизу, которая показала: кафе находилось в 17,7 метрах от жилого дома при нормативе не менее 50 метров. Также над кухонным оборудованием - грилем, пицца-печью и мойкой - отсутствует вытяжка, шахта вытяжного зонта, оборудованного над мангалом, выведена на плоскую кровлю здания на высоту 0,7 метра при нормативе- не менее 1 метра, в санузле для персонала не организована автономная система вытяжной вентиляции, что не соответствует требованиям нормативной документации.

На ИП Багирли А.Г., осуществляющего деятельность в кафе "Шаурма на углях", был составлен протокол, кафе пришлось приостановить деятельность на 15 суток. 

Бизнес Казань Общество
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комментарии

Обыватель
14
02 августа 2020
17:12
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин
0
02 августа 2020
17:16
Раньше ел шаурму кругом но часто после бывАл понос и живот болел ! Теперь макдональдс хожу
Горожанин
0
02 августа 2020
17:24
А изначально как разрешение получил? Если расстояние не соответствует? Интересный вопрос

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