В Казани «Шаурму на углях» прикрыли из-за жалобы жителя соседнего дома

В Приволжском районе Казани из-за жалобы местного жителя временно закрыли кафе "Шаурма на углях". По данным Роспотребнадзора, заведение располагается по адресу Ломжинская, 17, а жалобу оставил жилец дома №133 по улице Фучика.

Роспотребнадзор провел экспертизу, которая показала: кафе находилось в 17,7 метрах от жилого дома при нормативе не менее 50 метров. Также над кухонным оборудованием - грилем, пицца-печью и мойкой - отсутствует вытяжка, шахта вытяжного зонта, оборудованного над мангалом, выведена на плоскую кровлю здания на высоту 0,7 метра при нормативе- не менее 1 метра, в санузле для персонала не организована автономная система вытяжной вентиляции, что не соответствует требованиям нормативной документации.

На ИП Багирли А.Г., осуществляющего деятельность в кафе "Шаурма на углях", был составлен протокол, кафе пришлось приостановить деятельность на 15 суток.