В Казани продолжаются протесты: на Баумана снова «кормят голубей»

В Казани на Баумана сегодня, 2 августа, снова замечены участники акции #кормимголубей. Об этом сообщили собственные источники ProKazan.ru, знакомые с ситуацией.

Напомним, что вчера в центре города также прошла акция в поддержку хабаровского губернатора Сергея Фургала и против поправок, внесенных в Конституцию. Были задержаны несколько человек, в том числе ребенок, часть из них временно отпустили домой, однако, по данным источника, 3 августа им предстоит снова явиться к правоохранителям.