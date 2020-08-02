В Казани пытаются не допустить разрушения «Арки влюбленных» в парке Черное озеро

В парке "Черное озеро" началась реставрация "Арки влюбленных", сообщают в пресс-службе мэрии. Для того, чтобы не допустить разрушения объекта из-за сползания грунта, он будет укреплен. Фундамент арки планируется усилить буронабивными сваями и методом цементации грунта на глубине 4,75 метра.

Работы будут длиться в течение пяти недель, а после арку на время закроют: рабочие будут реставрировать фасад объекта.

Отметим, что реставрация ведется в рамках третьей очереди реконструкции парка "Черное озеро". На работы выделено 75 миллионов.