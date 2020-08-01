В Татарстане двое мужчин спустились в колодец, но выбраться не смогли: внизу скопился ядовитый метан

В деревене Мещеряково Буинского района при очистке выгребной ямы частного дома потеряли сознание два человека, ранее спустившееся вниз. Об этом стало известно после сообщения очевидца в службы МЧС.

Выяснилось, что сначала в выгребную яму спустился один человек и потерял сознание, к нему на помощь спустился второй. Он также потерял сознание. Третьему мужчине удалось вытащить их на поверхность. Пострадавшие госпитализированы с диагнозом "асфиксия средней степени тяжести" в ЦРБ города Буинска. Оба отравились газами, скопившимися в закрытой яме.

Среди веществ был и метан. Этот газ не имеет ни цвета, ни запаха, и образуется при гниении органических веществ под действием бактерий. Из земли метан может подниматься на поверхность и накапливаться при отсутствии движения воздуха. В городских условиях чаще всего образуется и скапливается в подвалах, канализационных колодцах и погребах. Он и становится причиной удушья. Смесь метана с воздухом может воспламеняться или взрываться, образуя взрывчатую смесь.

Метан скапливается в закрытых помещениях при отсутсвии движения воздуха

"В это сложно поверить, но есть много случаев, когда пять человек погибали подобным образом. Поэтому будьте осторожны! В колодце может скопиться газ!" - предупреждают МЧС.