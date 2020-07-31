В Казани директора спортшколы задержали за продажу «мертвого» пони

В Казани задержали директора Республиканской детско-юношеской спортивной школы по конному спорту за продажу "мертвого" пони. 34-летнюю женщину подозревают в мошенничестве.

По версии органов следствия, весной 2018 года неустановленные злоумышленники продали неустановленному лицу принадлежащего школе пони за 10 тысяч. Это было сделано незаконно; были изготовлены подложные документы о списании пони с баланса в связи с тем, что он якобы умер. Ущерб спортшколе от действий злоумышленников составил 60 тыс. рублей.

Хищение животного было выявлено в ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Следкома и МВД РТ.

От дачи показаний подозреваемая отказалась. В ближайшее следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении нее одной из предусмотренных законом мер пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.