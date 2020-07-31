Путин подписал закон о дополнительном выходном. Его получат и некоторые жители Татарстана

Владимир Путин подписал указ о предоставлении россиянам старше 40 лет дополнительного выходного. Он будет предназначаться для прохождения диспансеризации. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

В документе указано, что выходной предоставляется один раз в год, заработная плата за этот день должна быть сохранена. При этом после прохождения диспансеризации необходимо будет предоставить начальству справки из медучреждения.

Добавим, что новшество не распространяется на работающих пенсионеров.