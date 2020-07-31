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Фото РИА Новости

Путин подписал закон о дополнительном выходном. Его получат и некоторые жители Татарстана

31.07.2020, 17:38 672 1 prokazan.ru

Владимир Путин подписал указ о предоставлении россиянам старше 40 лет дополнительного выходного. Он будет предназначаться для прохождения диспансеризации. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации. 

В документе указано, что выходной предоставляется один раз в год, заработная плата за этот день должна быть сохранена. При этом после прохождения диспансеризации необходимо будет предоставить начальству справки из медучреждения. 

Добавим, что новшество не распространяется на работающих пенсионеров. 

Медицина / Минздрав Общество
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комментарии

Горожанин
0
31 июля 2020
18:36
"Новшество не распростра няется на работающих пенсионеров"...

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